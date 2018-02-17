"Саутгемптон" выбил "Вест Бромвич" из Кубка Англии

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"Саутгемптон" выбил "Вест Бромвич" из Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Саутгемптон" одолел "Вест Бромвич" и пробился в следующий раунд турнира.

"Вест Бромвич" – "Саутгемптон" - 1:2

Голы: Худт, 11 - 0:1, Тадич, 56 - 0:2, Рондон, 58 - 1:2.

"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Эванс, Доусон, Хегази, Филлипс (Берк, 89), Крыховяк (Филд, 82), Бэрри (Брант, 72), Макклейн, Рондон, Родригес.

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Лемина, Хейбьерг (Ромеу, 78), Тадич, Уорд-Проуз, Редмонд (Габбьядини, 72), Каррильо (Симс, 85). 

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