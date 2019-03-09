"Саутгемптон" вырвал победу у "Тоттенхэма" и другие результаты 30-го тура АПЛ

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"Саутгемптон" вырвал победу у "Тоттенхэма" и другие результаты 30-го тура АПЛ

Представляем результаты 30-го тура АПЛ.

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Кейн, 26 - 0:1, Валери, 76 - 1:1, Уорд-Проуз, 81 - 2:1

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Редмонд, Ромеу (Лонг, 46; Армстронг, 73), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Йосида, Остин (Симс, 46).

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер-Питерс, Санчес, Эриксен, Алли (Дэвис, 82), Дайер, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 72), Сиссоко, Кейн.


"Лестер" - "Фулхэм" 3:1

Голы: Тилеманс, 21 - 1:0, Айите, 51 - 1:1, Варди, 78 - 2:1, Варди, 86 - 3:1

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Грэй (Окадзаки, 72), Ндиди, Барнс, Тилеманс (Геззаль, 72), Мэддисон (Менди, 81), Варди.

"Фулхэм": Рико, Брайен, Рим, Одои, Чемберс, Макдоналд (Вьетто, 82), Сессеньон (Айите, 46), Бабел (Сери, 67), Кэрни, Нордтвейт, Митрович.


"Ньюкасл" - "Эвертон" 3:2

Голы: Кэлверт-Льюин, 18 - 0:1, Ришарлисон, 32 - 0:2, Рондон, 65 - 1:2, Перес, 81 - 2:2, Перес, 84 - 3:2

"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Йедлин, Ласселс (Дамметт, 46), Лежен, Ки Сон Ен (Шелви, 79), Ритчи (Кенеди, 73), Хэйден, Альмирон, Рондон, Перес.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Зума, Кенни, Андре Гомеш, Гуйе, Бернард (Лукман, 82), Сигурдссон, Ришарлисон (Мина, 75), Кэлверт-Льюин.


"Кардифф" - "Вест Хэм" 2:0

Голы: Хойлетт, 4 - 1:0, Камараса, 52 - 2:0

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт (Бакуна, 62), Пелтьер, Манга, Мерфи, Гуннарссон, Артер (Патерсон, 84), Камараса (Роллс, 68), Хойлетт, Ньяссе.

"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Крессуэлл, Фредерикс, Райс, Снодграсс, Нобл (Насри, 58), Лансини (Антонио, 58), Фелипе Андерсон (Арнаутович, 46), Диоп, Эрнандес.


"Хаддерсфилд" - "Борнмут" 0:2

Голы: Уилсон, 20 - 0:1, Фрэйзер, 66 - 0:2

"Хаддерсфилд": Лессль, Дурм, Шиндлер, Йоргенсен, Горенц-Станкович, Муй, Бакуна, Притчард, Биллинг (Леве, 46), Качунга (Роу, 76), Мунье (Грант, 61).

"Борнмут": Боруц, Смит (Клайн, 44), Аке, Дэниэлс, Мифем, Серман, Фрэйзер, Брукс (Соланке, 65), Лерма, Кинг, Уилсон.

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 29 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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