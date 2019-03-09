"Саутгемптон" вырвал победу у "Тоттенхэма" и другие результаты 30-го тура АПЛ
Представляем результаты 30-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Кейн, 26 - 0:1, Валери, 76 - 1:1, Уорд-Проуз, 81 - 2:1
"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Редмонд, Ромеу (Лонг, 46; Армстронг, 73), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Йосида, Остин (Симс, 46).
"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер-Питерс, Санчес, Эриксен, Алли (Дэвис, 82), Дайер, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 72), Сиссоко, Кейн.
"Лестер" - "Фулхэм" 3:1
Голы: Тилеманс, 21 - 1:0, Айите, 51 - 1:1, Варди, 78 - 2:1, Варди, 86 - 3:1
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Магуайр, Грэй (Окадзаки, 72), Ндиди, Барнс, Тилеманс (Геззаль, 72), Мэддисон (Менди, 81), Варди.
"Фулхэм": Рико, Брайен, Рим, Одои, Чемберс, Макдоналд (Вьетто, 82), Сессеньон (Айите, 46), Бабел (Сери, 67), Кэрни, Нордтвейт, Митрович.
"Ньюкасл" - "Эвертон" 3:2
Голы: Кэлверт-Льюин, 18 - 0:1, Ришарлисон, 32 - 0:2, Рондон, 65 - 1:2, Перес, 81 - 2:2, Перес, 84 - 3:2
"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Йедлин, Ласселс (Дамметт, 46), Лежен, Ки Сон Ен (Шелви, 79), Ритчи (Кенеди, 73), Хэйден, Альмирон, Рондон, Перес.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Зума, Кенни, Андре Гомеш, Гуйе, Бернард (Лукман, 82), Сигурдссон, Ришарлисон (Мина, 75), Кэлверт-Льюин.
"Кардифф" - "Вест Хэм" 2:0
Голы: Хойлетт, 4 - 1:0, Камараса, 52 - 2:0
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт (Бакуна, 62), Пелтьер, Манга, Мерфи, Гуннарссон, Артер (Патерсон, 84), Камараса (Роллс, 68), Хойлетт, Ньяссе.
"Вест Хэм": Фабианьски, Огбонна, Крессуэлл, Фредерикс, Райс, Снодграсс, Нобл (Насри, 58), Лансини (Антонио, 58), Фелипе Андерсон (Арнаутович, 46), Диоп, Эрнандес.
"Хаддерсфилд" - "Борнмут" 0:2
Голы: Уилсон, 20 - 0:1, Фрэйзер, 66 - 0:2
"Хаддерсфилд": Лессль, Дурм, Шиндлер, Йоргенсен, Горенц-Станкович, Муй, Бакуна, Притчард, Биллинг (Леве, 46), Качунга (Роу, 76), Мунье (Грант, 61).
"Борнмут": Боруц, Смит (Клайн, 44), Аке, Дэниэлс, Мифем, Серман, Фрэйзер, Брукс (Соланке, 65), Лерма, Кинг, Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14