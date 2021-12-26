"Саутгемптон" вырвал победу у "Вест Хэма" в АПЛ

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"Саутгемптон" вырвал победу у "Вест Хэма" в АПЛФото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

"Вест Хэм" на своем поле уступил "Саутгемптону" в матче 19-го тура АПЛ.

"Вест Хэм" - "Саутгемптон" - 2:3

Голы: Эльюнусси, 8 - 0:1, Антонио, 49 - 1:1, Уорд-Проуз (пенальти), 61 - 1:2, Бенрахма, 64 - 2:2, Беднарек, 70 - 2:3.

"Вест Хэм" - Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Влашич (Антонио, 46), Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 46), Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

"Саутгемптон" - Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Редмонд, Ромеу (Диалло, 90), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Броя (Адамс, 81), Уолкотт (Армстронг, 89).

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