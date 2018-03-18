"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии

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"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии

В 1/4 финала Кубка Англии "Саутгемптон" одолел "Уиган" и вышел в четвертьфинал. Победу "святым" принесли голы Пьера-Эмиля Хейбьерга и Седрика Соареша.

"Уиган" – "Саутгемптон" - 0:2 (0:0)
Голы: Хейбьерг, 62 - 0:1, Соареш, 90+2 - 0:2

"Уиган": Уолтон, Берн, Данкли, Элдер, Пауэр, Бирн (Хант, 80), Робертс (Колклаф, 66), Морси, Джейкобс, Григг, Мэсси (Пауэлл, 66).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Бертран, Соареш, Худт, Тадич, Хейбьерг, Лемина, Буфаль (Редмонд, 65), Каррильо (Лонг, 81), Габбьядини (Ромеу, 87).

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