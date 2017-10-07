"Саутгемптон" заплатит за Уолкотта 17 миллионов евро

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт близок к переходу в "Саутгемптон", сообщает Express.

По сведениям издания, "святые" готовы выложить за футболиста 17 миллионов евро. Также в услугах игрока заинтересованы "Интер" и "Эвертон".

Соглашение Уолкотта с "Арсеналом" рассчитано до лета 2019 года, однако "канониры" не планируют его продлевать.

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