"Саутгемптон" заработал на продажах игроков более 350 миллионов евро за последние 10 лет

Продажи игроков принесли "Саутгемптону" более 350 миллионов евро за последние 10 лет, сообщает Daily Mail.

Больше всего игроков приобрел у "святых" "Ливерпуль": Вирджил ван Дейк (85 миллионов евро), Натаниэль Клайн (17), Деян Ловрен (25), Адам Лаллана (31) и Садио Мане (41).

Несколько футболистов перешли в "Тоттенхэм": Гарет Бэйл (15), Тоби Алдервейрелд (16) и Виктор Ваньяма (14,5).

"Манчестер Юнайтед" купил Люка Шоу (37,5) и Морган Шнейдерлин (35).

В "Арсенал" перебрались Тео Уолкотт (10,5), Алекс Окслейд-Чемберлен (14) и Кэлум Чемберс (20).

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