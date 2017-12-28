"Саутгемптон" заработал на продажах игроков более 350 миллионов евро за последние 10 лет
Продажи игроков принесли "Саутгемптону" более 350 миллионов евро за последние 10 лет, сообщает Daily Mail.
Больше всего игроков приобрел у "святых" "Ливерпуль": Вирджил ван Дейк (85 миллионов евро), Натаниэль Клайн (17), Деян Ловрен (25), Адам Лаллана (31) и Садио Мане (41).
Несколько футболистов перешли в "Тоттенхэм": Гарет Бэйл (15), Тоби Алдервейрелд (16) и Виктор Ваньяма (14,5).
"Манчестер Юнайтед" купил Люка Шоу (37,5) и Морган Шнейдерлин (35).
В "Арсенал" перебрались Тео Уолкотт (10,5), Алекс Окслейд-Чемберлен (14) и Кэлум Чемберс (20).
Не пропустите: Тренер "Саутгемптона": "Продажа ван Дейка пойдет на пользу клубу". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тимощук: "Я был готов к драке с ван Боммелем"
-
Нзонзи может перейти в "Эвертон"
-
Турнир прогнозов: анонс 27 тура
-
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 2:3 (обзор)
-
"Арсенал" выиграл 120-е лондонское дерби, больше всех в истории
-
Санчес делает дубль: "Арсенал" удерживает победу над "Кристал Пэлас"
-
"Челси" близок к продлению Куртуа
-
"Саутгемптон" намерен перехватить Сессеньона у "Манчестер Юнайтед"
-
Санчес поучаствовал в 13 голах в последних 15 лондонских дерби
-
"Саутгемптон" хочет купить Старриджа
-
"Манчестер Сити" хочет купить Эванса
-
Капелло: "Я покину "Цзянсу Сунин" в конце сезона-2018"
-
Хав "Зенита" Паредес женился в Буэнос-Айресе
-
"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта
-
Роналду: "У меня достаточно места для наград"
-
КПР расстался с Кокером, который отказался перейти в "Локомотив"
-
"Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона
-
Роналду вернет изданию France Football "Золотой мяч", полученный в этом году
-
Агент: "Переход в "Интер" – плохое решение для Джовинко"
-
Михалик не собирается уходить из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12