Саутгейт: "Англия не сумела забить Литве сколько хотела"



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Литвой (1:0) в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

"Мы не сумели забить столько голов, сколько хотели. Впрочем, мы дали выйти на поле трем новым игрокам и провели некоторые эксперименты. Нам не хватало остроты при игре возле ворот соперника, который защищался всей командой. Но в следующем месяце у нас будут проблемы посерьезнее - Бразилия и Германия", - приводит слова Саутгейта ITV.

Напомним, что Англия выиграла свою группу, одержав 8 побед в 10 матчах при двух ничьих.

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