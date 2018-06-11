Саутгейт: "Англия знает свое место"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил перспективы команды на ЧМ-2018.

"Осмеливаемся ли мы мечтать? Смотря о чем. Мы знаем свое место… мы 12-е в рейтинге на ЧМ. Мы прогрессируем, но мы не играем на одном уровне с Бразилией или Германией. У нас в команде есть молодые и заряженные на игру футболисты. Они должны придать нам импульс.

Мы смотрим в среднесрочную перспективу, но это не ограничивает наши возможности летом. Однако стоит оставаться реалистами - каков возраст нашей команды, такими должны быть и ожидания. Но я рад, что у нас есть такие футболисты" - приводит слова Саутгейта Marca.

Напомним, что на групповой стадии Англии предстоит встретиться с Панамой, Тунимом и Бельгией.

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