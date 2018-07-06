Саутгейт дал оценку сборной Швеции

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопросы о национальной команде Швеции, которая будет соперником "трёх львов" в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Сборная Швеции - это очень сильная команда, которая отличается своим единением на поле. Они прошли серьёзных соперников в отборе на Чемпионат Мира, поэтому нам нужно будет хорошо сыграть с ними, чтобы победить. Завтра будет сложно. Думаю, у нас будет больший процент владения мячом, но шведы и при таком раскладе добивались нужного для себя результата" - сказал Саутгейт.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре в 17:00 по московскому времени.

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