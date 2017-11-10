Саутгейт: "Дринкуотер сказал мне, что пока не готов играть за сборную Англии"

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Саутгейт: "Дринкуотер сказал мне, что пока не готов играть за сборную Англии"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, почему полузащитника "Челси" Дэниел Дринкуотер отказался приехать в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам со сборными Германии (10 ноября) и Бразилии (14 ноября).

"Я не являюсь тем тренером, которые требуют максимум от травмированных или не готовых игроков. Я предпочитаю не рисковать здоровьем футболистов. Вместо этого я говорю с ними и мы принимаем решение. Я говорил с Дринкуотером. Он сказал, что считает себя не готовым играть за сборную, так как лишь недавно восстановился после травмы", - цитирует Саутгейта BBC.

В этом сезоне 27-летний Дринкуотер провел за "Челси" 4 матча.

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