Саутгейт: "Гордимся, что Харри Кейн является лучшим бомбардиром"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о "Золотой бутсе" ЧМ-2018.

"Думаю, отдельные футболисты сборной Англии показали исключительные результаты на этом мундиале. Гордимся, что Харри Кейн является лучшим бомбардиром. А так, я не интересуюсь личными наградами. У нас есть капитан, который весь турнир думает, как бы команда далеко прошла. Если Кейн получит "Золотую бутсу", то это будет правильно" - приводят слова Саутгейта российские СМИ.

Отметим, что Кейн на этом ЧМ забил 6 голов, вторым в списке бомбардиров идет Ромелу Лукаку, на счету которого 4 гола. Сборные Англии и Бельгии сыграют завтра в матче за 3-е место.

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