Саутгейт: "Как можно сборную Швеции называть слабым, простым соперником"

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Саутгейт: "Как можно сборную Швеции называть слабым, простым соперником"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче против Швеции (2:0).

"Швеция побеждала Францию в отборе к ЧМ. Францию, которая уже в полуфинале. Швеция лишила Италию мундиаля. Швеция вышла из группы с Германией. Как после этого ее можно называть слабым, простым соперником? Швеция - очень сильная команда. Нам было сложно. Мы знали, что будет трудно. Но Англия заслужила победу на 100 процентов" - приводят слова Саутгейта российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Швеция - Англия. | http://soccernews.ru

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