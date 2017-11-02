Саутгейт: "Как я могу вызвать Уилшера в сборную Англии, если он не играет в "Арсенале"?"

Теги арсенал лондонанглиягарет саутгейт

Саутгейт: "Как я могу вызвать Уилшера в сборную Англии, если он не играет в "Арсенале"?"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не собирается вызывать в национальную команду полузащитника "Арсенала" Джека Уилшера.

"Как я могу вызвать в сборную Уилшера, если он не играет в "Арсенале". Джек является топ-игроком, но дело в игровой практике", – сказал Саутгейт.

Ранее главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посоветовал Саутгейту вспомнить об Уилшере.

Не пропустите: Венгер: "Саутгейту стоит вызвать Уилшера в сборную Англии". | http://soccernews.ru

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