Саутгейт: "Мне радостно, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о реакции фанатов национальной команды, которые освистали капитана сборной Голландии Вирджила ван Дейка на матче Лиги наций. Об этом сообщает 101 Great Goals.
"Свист фанатов в сторону Ван Дейка? Мне всегда приятно на душе, когда фанаты освистывают игрока другой команды, а не нас. Это значит, что мы прогрессируем", - сказал Сайтгейт.
Напомним, Голландия обыграла Англию и вышла в финал турнира.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
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|Англия
|2
|6
|2
|Чехия
|2
|3
|3
|Косово
|2
|2
|4
|Болгария
|3
|2
|5
|Черногория
|3
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Украина
|3
|7
|2
|Люксембург
|3
|4
|3
|Португалия
|2
|2
|4
|Литва
|2
|1
|5
|Сербия
|2
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ирландия
|3
|7
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Дания
|2
|2
|5
|Гибралтар
|2
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|6
|2
|Словакия
|2
|3
|3
|Уэльс
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Испания
|3
|9
|2
|Швеция
|3
|7
|3
|Румыния
|3
|4
|4
|Мальта
|3
|3
|5
|Норвегия
|3
|2
|6
|Фарерские острова
|3
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|3
|9
|2
|Израиль
|3
|7
|3
|Македония
|3
|4
|4
|Австрия
|3
|3
|5
|Словения
|3
|2
|6
|Латвия
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Турция
|2
|6
|3
|Исландия
|3
|6
|4
|Албания
|3
|3
|5
|Андорра
|2
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Италия
|2
|6
|2
|Греция
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Армения
|2
|0
|6
|Лихтенштейн
|2
|0