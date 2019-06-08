Саутгейт: "Мне радостно, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что думает о реакции фанатов национальной команды, которые освистали капитана сборной Голландии Вирджила ван Дейка на матче Лиги наций. Об этом сообщает 101 Great Goals.

"Свист фанатов в сторону Ван Дейка? Мне всегда приятно на душе, когда фанаты освистывают игрока другой команды, а не нас. Это значит, что мы прогрессируем", - сказал Сайтгейт.

Напомним, Голландия обыграла Англию и вышла в финал турнира.

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