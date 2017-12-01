Саутгейт: "Мой опыт говорит, что нужно добиваться результата во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018"

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Саутгейт: "Мой опыт говорит, что нужно добиваться результата во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа.

"Надо найти побольше информации о Тунисе и Панаме, мы не следили за этими командами. Мы знаем все про сборную Бельгии. Многие из их футболистов выступают в Англии. Возможно, это сильнейшее поколении сборной Бельгии.

Мой опыт говорит, что нужно добиваться результата во всех трех матчах группового этапа ЧМ-2018. Ранее мы часто недооценивали своих соперников на чемпионатах мира, а потом они нас обыгрывали. Сначала надо гарантировать себе выход из группы.

Нам предстоит немного попутешествовать, но шестидневный перерыв между играми может помочь избежать повреждений. Нужно будет приспосабливаться к переездам. Такие дни, как сегодняшний - это красота футбола. Теперь страна знает, что нас ждет, и может к этому готовиться. Жду турнира с нетерпением" - приводит слова Саутгейта ВВС.

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