Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Стало известно, кто может сменить Уле Гунар Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Заменой норвежцу может стать Гарет Саутгейт, который на данный момент работает в сборной Англии, передает Daily Mail.
По информации издания, руководство клуба может уволить специалиста, если результаты "МЮ" не улучшаться в ближайшее время. Саутгейт - главный претендент на замену Сульшеру. Однако его назначение может произойти лишь после чемпионата Европы 2020 года.
После 24 туров АПЛ "МЮ" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17