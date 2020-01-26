Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"

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Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"Стало известно, кто может сменить Уле Гунар Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Заменой норвежцу может стать Гарет Саутгейт, который на данный момент работает в сборной Англии, передает Daily Mail.

По информации издания, руководство клуба может уволить специалиста, если результаты "МЮ" не улучшаться в ближайшее время. Саутгейт - главный претендент на замену Сульшеру. Однако его назначение может произойти лишь после чемпионата Европы 2020 года.

 

После 24 туров АПЛ "МЮ" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.

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