Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, 49-летний специалист - основной претендент на пост главного тренера английского клуба.
Ранее сообщалось, что Уле Гуннар Сульшер может покинуть клуб в случае поражения "Тоттенхэму" и "Сити" в следующих матчах АПЛ.
После 14 туров чемпионата Англии "МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|32
|3
|Лестер Сити
|14
|32
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
|Тоттенхэм
|14
|20
|7
|Вулверхэмптон
|14
|20
|8
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|9
|Арсенал Лондон
|14
|19
|10
|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|14
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8