Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Sun. 

По данным источника, 49-летний специалист - основной претендент на пост главного тренера английского клуба. 

Ранее сообщалось, что Уле Гуннар Сульшер может покинуть клуб в случае поражения "Тоттенхэму" и "Сити" в следующих матчах АПЛ.

После 14 туров чемпионата Англии "МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице.

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