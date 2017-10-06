Саутгейт: "Мы едем на чемпионат мира, и это просто великолепно"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после матча квалификации ЧМ-2018 против Словении, победа в котором обеспечила "трём львам" путёвку в финальную часть мундиаля.

"Нам противостояла команда, которая за весь отборочный турнир пропустила четыре гола, и все вы увидели, почему. Мы действовали не так остро, как хотелось бы, но мы стояли на своём и, если ты постоянно забиваешь голы в концовке, это уже не случайность. Мы понимали, что Словении нужна победа, они намеревались поддавить нас. В концовке мы поменяли схему, чтобы попытаться воспользоваться этим. Мы знаем, что должны стать сильнее, но мы едем на чемпионат мира, и это просто великолепно. Думаю, у этой команды есть потенциал, но у нас чертовски много работы впереди" - цитирует Саутгейта BBC.

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