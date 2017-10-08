Саутгейт: "Мы раздуваем пузырь вокруг АПЛ из-за денег и бренда, но нужно доказывать"

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Саутгейт: "Мы раздуваем пузырь вокруг АПЛ из-за денег и бренда, но нужно доказывать"

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о топ-футболистах.

"Мы называем футболистов топовыми из-за трансферных сумм и участия в Лиге Чемпионов. Я же считаю, что таковыми они становятся, когда выходят в полуфиналы, финалы и выигрывают трофеи. Если этого нет, то нужно еще доказать, что ты - топ-футболист.

То же самое и со мной. Как тренер я не отделяю себя от команды. Мы не можем считать себя топ-игроками. Топ-игроки - это Пике, Рамос, Бускетс, Кроос, Хедира, Нойер… Список можно продолжать. Вот это футболисты высшей пробы. Мы раздуваем пузырь вокруг АПЛ из-за денег и бренда, но нужно доказывать. Ок, без проблем - эти парни жаждут доказать" - приводит слова Саутгейта ВВС.

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