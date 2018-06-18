Саутгейт: "Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Туниса.

"Мы заложили хороший фундамент. Но нам над многим ещё нужно работать. Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас. Панама тоже будет сложным тестом, но немного по-другому. Сегодня мы можем радоваться - надеемся, дома радуются все" - цитирует Саутгейта BBC.

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