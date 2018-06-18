Саутгейт: "Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас"

Теги гарет саутгейтанглиятунис

Саутгейт: "Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями после матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Туниса.

"Мы заложили хороший фундамент. Но нам над многим ещё нужно работать. Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас. Панама тоже будет сложным тестом, но немного по-другому. Сегодня мы можем радоваться - надеемся, дома радуются все" - цитирует Саутгейта BBC.

Не пропустите видеообзор матча Тунис - Англия. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Южная Корея 1 0
4 Германия 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов