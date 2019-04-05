Саутгейт награжден Орденом Британской империи за успехи сборной Англии на ЧМ в России

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил знак Орденна Британской империи.

Церемония вручения состоялась вчера, 4 апреля, в Букингемском дворце. Саутгейт получил награду из рук принца Уэльского за успехи с национальной команды.

️ Gareth Southgate OBE



The England manager today received his OBE from Prince Charles at Buckingham Palace for services to football. pic.twitter.com/E4Kttfmz0S — Sky Sports News (@SkySportsNews) 4 апреля 2019 г.

"Я очень горд, Я знаю, что получил награду за прошлое лето и очень благодарен за это всем игрокам команды и коллегам, потому что здесь я на самом деле представляю их всех", - сказал Саутгейт.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии под руководством Саутгейта впервые за последние 28 лет вышла в полуфинал.

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