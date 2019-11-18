Саутгейт назвал фаворитов Евро-2020

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, кого он причисляет к фаворитам на грядущем Евро-2020.

"Турнир будет очень конкурентным. За победу поборются Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. К ним следует добавить Италию, Испанию и Германию", - приводит слова Саутгейта BBC.

Стоит отметить, что сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы.

Действующий победитель континентального первенства - Португалия.

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