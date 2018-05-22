Саутгейт назвал капитана сборной Англии на ЧМ-2018

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Саутгейт назвал капитана сборной Англии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал капитана команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает BBC, капитанская повязка "трёх львов" досталась форварду "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Отметим, что ранее лидер атак "шпор" был капитаном англичан всего в четырёх матчах.

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