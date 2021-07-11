Саутгейт назвал причину не попадания Фодена в заявку сборной Англии на финал Евро-2020
Фото: инстаграм Фила Фодена/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что полузащитник Фил Фоден не попал в заявку на финал Евро-2020 против Италии из-за травмы.
"Фоден не выбыл из строя надолго. Но сейчас он не может нормально бегать. Это печально для него и разочарование для нас", - приводит слова Саутгейта официальный Twitter английской команды.
На Евро-2020 Фоден провел три матча и не отметился результативными действиями.
21-летний Фоден выступает за "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Фоден поделился мнением о Гарете Саутгейте. | http://soccernews.ru
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