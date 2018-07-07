Саутгейт назвал причину успеха сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швецией в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 назвал причину успеха своей команды.

"Быть тренером сборной Англии - это гордость и привилегия для меня. Мы команда, которая по-прежнему прогрессирует. Все вкалывают на 200 процентов. Причина успеха Англии в том, что у нас невероятно дружная команда. Команда настоящих трудяг" - сказал Саутгейт.

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