Саутгейт назвал причины неудач сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт винит раннее начало чемпионата АПЛ в неудачных выступлениях национальной команды.

"Думаю, игрокам не хватает свежести скорее в плане психологии, чем физики. Не понимаю, почему АПЛ стартовала так рано. Клубы оказались в реально тяжёлой ситуации. Хотя для тех, кто составлял такой календарь, ситуация тоже была сложной.

Многие команды начали сезон, не успев выйти на пик формы, отсюда эпидемия травм.

Я не интересовался, когда стартует АПЛ, пока мы не вернулись с чемпионата мира. Может, они планировали, что мы вернёмся домой к концу июня?" - сказал он.

Напомним, что англичане проиграли Испании (1:2) и поделили очки с Хорватией (0:0). Завтра команда сыграет с испанцами.

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