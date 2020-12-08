Саутгейт назвал трёх лучших центральных форвардов Европы
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, каких центральных нападающих считает сильнейшими на континенте на сегодняшний день.
"Роберт Левандовски, Харри Кейн и Ромелу Лукаку - лучшие "девятки" Европы", - цитирует Саутгейта Goal.com.
32-летний Левандовски в текущем сезоне забил 15 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх за "Баварию".
27-летний Кейн за указанный период провёл за "Тоттенхэм" 17 матчей, отличился 14 голами и 12 результативными передачами.
27-летний Лукаку в нынешней кампании сыграл за "Интер" 13 встреч, в которых 12 раз поражал ворота соперников и дважды помогал это делать партнёрам.
Не пропустите: Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии FourFourTwo. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18