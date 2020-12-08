Саутгейт назвал трёх лучших центральных форвардов Европы

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Саутгейт назвал трёх лучших центральных форвардов Европы

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, каких центральных нападающих считает сильнейшими на континенте на сегодняшний день.

"Роберт Левандовски, Харри Кейн и Ромелу Лукаку - лучшие "девятки" Европы", - цитирует Саутгейта Goal.com.

32-летний Левандовски в текущем сезоне забил 15 мячей и сделал 5 ассистов в 15 играх за "Баварию".

27-летний Кейн за указанный период провёл за "Тоттенхэм" 17 матчей, отличился 14 голами и 12 результативными передачами.

27-летний Лукаку в нынешней кампании сыграл за "Интер" 13 встреч, в которых 12 раз поражал ворота соперников и дважды помогал это делать партнёрам.

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