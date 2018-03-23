Саутгейт: "Не боюсь ехать на ЧМ-2018 в Россию"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не боится ехать в Россию на Чемпионат Мира-2018.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал болельщиков проигнорировать турнир.

"Если бы я был болельщиком, то поехал бы на чемпионат мира в Россию. Я провел некоторое время там и чувствовал себя исключительно комфортно в этой стране. Но, конечно, каждый человек вправе решать сам, что ему делать в этой ситуации.

В остальном мире все рассматривают этот турнир как фестиваль футбола. Меня мало интересует, что об этом думает министр иностранных дел. В прошлом году я был на Кубке Конфедерацией, из Чили приехало 15 тысяч болельщиков. На стадионах была невероятная атмосфера. Это было похоже на другие турниры, на которых я бывал", - сказал он.

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