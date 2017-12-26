Саутгейт: "Немногие команды могут превзойти сборную Англии во владении мячом"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что он считает контроль мяча важным элементов в игре команды.

"В большинстве матчей мы доминируем во владении мячом. Бывают исключения, в матчах с такими командами, как Испания и Бразилия, но в мире немного сборных, которые могут превзойти нас в этом компоненте. Мы стремимся к контролю над мячом. Но в некоторых матчах нужно принять, что мы слабее соперника и перейти на другой стиль игры", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что в финальной стадии Чемпионата Мира-2018 Англия сыграет в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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