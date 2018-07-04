Саутгейт опасается матча с Швецией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал о четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Швеции.

"У нас плохая статистика с ними. Мы всегда недооценивали шведов, а у них хорошие футболисты, против которых чертовски сложно играть" - сказал Саутгейт.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре.

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