Саутгейт опасается матча с Швецией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал о четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Швеции.
"У нас плохая статистика с ними. Мы всегда недооценивали шведов, а у них хорошие футболисты, против которых чертовски сложно играть" - сказал Саутгейт.
Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре.
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