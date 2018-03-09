Саутгейт определился с капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на решение главного тренера английской команды Гарета Саутгейта.

Другими претендентами на капитанство являются Джордан Хендерсон, Гари Кэхилл, Джо Харт и Эрик Дайер.

Мировое первенство в России пройдет летом этого года.

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