Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на поражение национальной команды в финальном матче Евро-2020 с командой Италии (1:1, по пенальти 2-3).
"Мы должны завоевать путевку в финальный турнир чемпионата мира в Катаре. Но сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя и проанализировать наше выступление на Евро-2020. Руководить сборной на таких турнирах очень сложно, это требует больших затрат энергии и времени, поэтому мне необхожим отдых. А потом я надеюсь поработать с командой в отборе ЧМ-2022", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.
50-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане заняли четвертое место на чемпионате мира-2018, третье место в Лиге наций-2019, а также второе место на Евро-2020.
Не пропустите: Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18