Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии

Теги англиягарет саутгейт

Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что он не собирается уходить в отставку, несмотря на поражение национальной команды в финальном матче Евро-2020 с командой Италии (1:1, по пенальти 2-3).

"Мы должны завоевать путевку в финальный турнир чемпионата мира в Катаре. Но сейчас мне нужно время, чтобы прийти в себя и проанализировать наше выступление на Евро-2020. Руководить сборной на таких турнирах очень сложно, это требует больших затрат энергии и времени, поэтому мне необхожим отдых. А потом я надеюсь поработать с командой в отборе ЧМ-2022", - приводит слова Саутгейта Sky Sports.

50-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане заняли четвертое место на чемпионате мира-2018, третье место в Лиге наций-2019, а также второе место на Евро-2020.

Не пропустите: Сборная Англии установила антирекорд Евро по проигранным сериям пенальти. | http://soccernews.ru
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