Саутгейт поблагодарил Россию за ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поблагодарил Россию за высококлассную организацию ЧМ-2018.

"Хочу поблагодарить всех. Нас великолепно приняли в России. Прекрасная организация, в каждом городе нас принимали очень тепло. Много говорили об отношениях между Россией и Англией, но на личном уровне я понял - лучшего опыта просто не могло быть. Здесь все к нам относились хорошо, задавали правильные вопросы. Все британские журналисты чувствовали себя частью процесса. Мы прекрасно провели этот период, спасибо" - сказал Саутгейт.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии финишировала на четвёртом месте, это её лучший результат за 28 лет.

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