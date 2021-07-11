Саутгейт поделился эмоциями после письма Елизаветы II

Теги чемпионат европыанглиягарет саутгейт

Саутгейт поделился эмоциями после письма Елизаветы IIФото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от  писем, полученных от королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона.

"Это фантастика. Такие послания очень важны. Мы представляем нацию и рады, что смогли оставить наследие, но сейчас хотим взять и вернуть трофей домой. Для всех этих людей", – сказал Саутгейт.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы со сборной Италии сегодня, в 22:00 (мск). Матч пройдет в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

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