Саутгейт поделился эмоциями после письма Елизаветы II
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями от писем, полученных от королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Бориса Джонсона.
"Это фантастика. Такие послания очень важны. Мы представляем нацию и рады, что смогли оставить наследие, но сейчас хотим взять и вернуть трофей домой. Для всех этих людей", – сказал Саутгейт.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы со сборной Италии сегодня, в 22:00 (мск). Матч пройдет в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".
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