Саутгейт поделился настроем перед матчем с Данией в полуфинале Евро-2020

Теги чемпионат европыанглияданиягарет саутгейт

Саутгейт поделился настроем перед матчем с Данией в полуфинале Евро-2020Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался перед матчем против сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

"Мы уже справились с большим количеством неприятностей, преодолели много барьеров. Я чувствую, что эти игроки воспринимают все это лишь как очередной вызов.

Мы не будем полностью удовлетворены, если остановимся на полуфинале сейчас, хотя три года назад после полуфинала на ЧМ-2018 было ощущение, что мы прошли большой путь. Теперь мы повторили то достижение, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг — игроки воодушевлены этим вызовом.

Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности"— приводит слова Саутгейта The Independent.

Сборная Англии сыграет с Данией 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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