Саутгейт поделился ожиданиями от матча со сборной Панамы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался в преддверии матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Панамы.

"Все смотрят АПЛ, поэтому все знают наши сильные и слабые стороны. Но и за Панамой в последние месяцы мы следим. Для нас не будет сюрпризом их стиль игры и тактика. Панама - очень гордая страна. Они выбили сборную США - это невероятное достижение. Так что мы уважаем соперника. Будет тяжёлый матч. Я очень доволен игрой сборной Англии. И уверен, что дальше мы будем играть только лучше" - сказал Саутгейт.

Напомним, что матч Англия - Панама состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

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