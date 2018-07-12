Саутгейт положительно оценил выступление сборной Англии на ЧМ

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Саутгейт положительно оценил выступление сборной Англии на ЧМГлавный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт положительно оценил выступление своей команды на Чемпионате Мира в России.

"Я очень горжусь своими игроками, которые действительно прогрессируют. Я думаю, что реакция болельщиков на их игру, в сравнении с двухгодичной давностью, говорит, что, в первую очередь, этот опыт со сборной может быть положительным. Страна очень гордится ими и тем, как они играли. Со временем мы добьемся положительных результатов", - цитирует наставника "трех львов" официальный сайт ФИФА.

Напомним,  английские фанаты спели после поражения своей сборной. | soccernews.ru

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