Саутгейт получит солидный бонус за выход сборной Англии на ЧМ-2018

После победы над Словенией сборная Англии обеспечила себе путёвку в финальную часть Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщает The Times, главный тренер "трёх львов" Гарет Саутгейт получит за это достижение бонус в размере 280 тысяч евро.

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