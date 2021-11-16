Саутгейт пошутил по поводу замены Кейна в матче Сан-Марино - Англия

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Саутгейт пошутил по поводу замены Кейна в матче Сан-Марино - Англия

Фото твиттер сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт с юмором объяснил замену капитана национальной команды Харри Кейна на 63-й минуте матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 против Сан-Марино.

Напомним, что нападающий "Тоттенхэма" за полтора тайма оформил покер.

"Если бы мы оставили Кейна на поле ещё на полчаса, нам бы позвонили из семьи Руни", - цитирует Саутгейта BBC.

Кейн довёл число забитых мячей в составе "трёх львов" до 48, сократив отставание от рекордсмена Уэйна Руни до 5 голов.

Не пропустите: Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии. | http://soccernews.ru
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