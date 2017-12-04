Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018

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Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018

Глава Футбольной ассоциации Англии Мартин Гленн заявил, что Гарет Саутгейт продолжит тренировать сборную вне зависимости от результатов команды на ЧМ-2018.

"У Гарета долгосрочное соглашение. Чемпионат Мира - важная стадия нашего развития. Мы отправимся в Россию с желанием победить, но остаемся реалистами. Никто не хочет плохого исхода, но мы уверены, что Саутгейт - подходящий человек, чтобы готовить нас к следующим нескольким турнирам" - приводит слова Гленна FourFourTwo.

Напомним, что Саутгейт в ноябре 2016 года заключил контракт на 4 года.

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