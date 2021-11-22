Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

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Саутгейт продлил контракт со сборной Англии

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Пресс-служба сборной Англии объявила о продлении контракта с главным тренером команды Гаретом Саутгейтом.

Новое соглашение между специалистом и национальной сборной будет действовать до декабря 2024 года. Также новый контракт подписал помощник Саутгейта Стив Холланд.

51-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане дошли до полуфинала чемпионата мира 2018 года, а также вышли в финал Евро-2020.

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