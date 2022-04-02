Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

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Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Англии\Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которой его команды сыграет с США, Ираном, а также с Уэльсом, Шотландией или Украиной.

"Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби. Мы должны выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого.

Посев в первой корзине дает преимущество, так как ты избегаешь 6-7 больших сборных. Большинство команд первой корзины довольны своими группами.

США – интересная команда. У них есть несколько очень хороших игроков, мы знаем, на что они способны, так что эта сборная особенно интригует", – сказал англичанин.

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