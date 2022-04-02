Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Англии\Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира-2022, по итогам которой его команды сыграет с США, Ираном, а также с Уэльсом, Шотландией или Украиной.
"Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби. Мы должны выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого.
Посев в первой корзине дает преимущество, так как ты избегаешь 6-7 больших сборных. Большинство команд первой корзины довольны своими группами.
США – интересная команда. У них есть несколько очень хороших игроков, мы знаем, на что они способны, так что эта сборная особенно интригует", – сказал англичанин.
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|Команда
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|2
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18