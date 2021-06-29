Саутгейт прокомментировал победу над Германией
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
"Думаю, это был отличный день. Мы говорили о том, что нужно обрадовать нацию, и мы сделали это. Игроки были неудержимы, думаю, мы заслужили победу.
Но я сразу же сказал им: "Что касается вечеринок, я зануда. Если мы не выиграем в субботу, сегодняшняя победа не имеет значения".
Выбор схемы? Ее нужно менять, выбирать одних игроков вместо других. И если все не складывается, ты труп. Мы посчитали, что отзеркалить их схему – хороший способ, на этой скорости мы могли создать им проблемы.
Вся команда вплоть до вратаря защищалась невероятно до самого конца. Не могу отдать им должное настолько, насколько надо.
Рахим Стерлинг постоянно должен доказывать людям, что они ошибаются. Но он знает, что мы верим в него и доверяем ему. Его игра на этом турнире электрическая.
Я очень доволен. Я видел Дэйва Симена на экране. Для партнеров, которые играли со мной в 1996-м, я не могу ничего изменить, но я горжусь сегодняшней победой", – сказал Саутгейт.
В 1/4 финала Евро-2020 Англия сыграет с победителем пары Швеция - Украина.
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