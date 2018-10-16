Саутгейт прокомментировал победу над Испанией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Наций против Испании.
"Сложно противостоять команде, набравшей такую форму. Но мы отыграли очень гибко. Футболисты должны гордиться своим выступлением. Такие матчи придают веры в свои силы. Мы довольны тем, что сделали, и продолжим строить команду" - приводит слова Саутгейта BBC.
Напомним, что Англия в гостях победила Испанию со счётом 3:2. С отчётом о матче Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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