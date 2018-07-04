Саутгейт прокомментировал победу над сборной Колумбии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарии после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии.

"Это особенная ночь для команды и всех болельщиков. Мы до конца верили в то, что делаем. Я должен отметить то, сколько было проведено работы. Для уверенности этой и других групп игроков было очень важно не просто выиграть серию пенальти, но ещё сделать это на стадионе, где болельщиков Колумбии было подавляющее большинство" - сказал Саутгейт.

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