Саутгейт прокомментировал победу над сборной Колумбии

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Саутгейт прокомментировал победу над сборной Колумбии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарии после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Колумбии.

"Это особенная ночь для команды и всех болельщиков. Мы до конца верили в то, что делаем. Я должен отметить то, сколько было проведено работы. Для уверенности этой и других групп игроков было очень важно не просто выиграть серию пенальти, но ещё сделать это на стадионе, где болельщиков Колумбии было подавляющее большинство" - сказал Саутгейт.

Не пропустите видеообзор матча Колумбия - Англия. | http://soccernews.ru

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