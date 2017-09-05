Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Словакии.
"Нам пришлось продемонстрировать характер, чтобы отыграться в матче с командой, в составе которой есть очень хорошие футболисты, особенно в полузащите. Болельщики были очень хороши, и это было очень важно для команды" - цитирует Саутгейта BBC.
Не пропустите видеообзор матча Англия – Словакия. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто станет чемпионом Англии?
Лента новостей
-
"Борнмут" продлил Мингса
-
Колодзейчак стал игроком "Тигреса"
-
Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура
-
"Краснодар" летом раздумывал над покупкой Луана и Сусо
-
Конти получил травму голеностопа
-
Бартомеу поделился мнением о Дибале
-
Санчес: "Устаёшь от критики по поводу и без, устаёшь, когда тебе желают поражений"
-
Слуцкий: "Каждый наш новичок является футболистом хорошего уровня"
-
Президент УЕФА: "Я поддерживаю идею о сокращении трансферного окна"
-
Иньеста: "Я не согласовывал с "Барселоной" новый контракт - это неправда"
-
Ди Мария стал рекордсменом по числу замен в сборной Аргентины
-
Моуринью: "Я часто перехожу из клуба в клуб? Я готовлю их к победам"
-
Зе Луиш не поможет "Спартаку" в матчах с "Рубином", "Марибором" и "Тосно"
-
Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"
-
Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"
-
Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?
-
Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2018 с командой из Южной Америки
-
Моуринью будет отдавать один процент от своей зарплаты на благотворительность
-
"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд
-
Тельо отказался от перехода в "Спартак" за сутки до объявления трансфера
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1