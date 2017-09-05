Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Словакии.

"Нам пришлось продемонстрировать характер, чтобы отыграться в матче с командой, в составе которой есть очень хорошие футболисты, особенно в полузащите. Болельщики были очень хороши, и это было очень важно для команды" - цитирует Саутгейта BBC.

Не пропустите видеообзор матча Англия – Словакия. | http://soccernews.ru