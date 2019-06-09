Саутгейт прокомментировал победу над Швейцарией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарии после матча со Швейцарией.

Напомним, что англичане одолели швейцарцев в серии пенальти в матче за третье место в Лиге Наций.

"Должны были побеждать в основное время. По созданным моментам мы превзошли соперника. Однако мы готовились к серии пенальти и обсуждали это с футболистами. Доволен я третьим местом? Мы хотели сыграть в финале и победить в турнире", - приводит слова Саутгейта сайт УЕФА.

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