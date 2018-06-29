Саутгейт прокомментировал поражение от Бельгии
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча с Бельгией (0:1).
"Думаю, эта игра был хорошей поверкой для нас. Мы знали, что уровень игры будет выше даже несмотря на замены. Думаю, мы многое вынесли из этой встречи. Это хорошая игра для анализа.
Мы дали поиграть тем, кто не играл раньше и сохранили тех, кто уже играл. Мы сражались до финального свистка. Порой надо смотреть на картинку целиком и принимать решения, которые будут критиковать. Думаю, все понимают, что мы пытались сделать в матче с Бельгией" - приводит слова Саутгейта ВВС.
Смотрите также обзор матча Англия - Бельгия. | http://soccernews.ru
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