Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Чехии в рамках квалификации Евро-2020.

"За последние два года мы провели немало хороших игр, но сегодня мы выглядели плохо. Нам забили голы из таких ситуаций, которые мы часто не можем реализовать. Футболисты должны понять, что не сыграли не очень хорошо.

Мы не реализовали множество моментов и много раз теряли мяч. Нужно играть более настойчиво, чтобы в будущем побеждать таких сложных соперников", - приводит слова Саутгейта ВВС.

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