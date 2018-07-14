Саутгейт прокомментировал поражение от сборной Бельгии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды от Франции в матче за третье место на ЧМ-2018.
"Сегодня всё было сложно. Мы играли с одной из лучших команд мира, у нас было два дня на подготовку, некоторые игроки не смогли выйти на поле. Во втором тайме мы атаковали, неплохо играли, создавали моменты. Всегда есть проблема контратак, качество их игроков сказалось. Мы гордимся нашим достижением, у нас нет иллюзий относительно нашего статуса. Мы закончили в четвёрке сильнейших, но мы не входим в их число. Этот опыт поможет нам в будущем. Я не мог просить от игроков большего" - сказал Саутгейт.
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